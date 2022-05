Patrice DUFOUR

"La raison d'être d'une organisation est de permettre à des gens ordinaires de faire des choses extraordinaires" [ Peter Drucker ]



C’est autour de cette citation que je structure toute ma démarche : Être acteur de la réorganisation des informations et des processus pour une meilleure efficacité de l’entreprise, en agissant selon 3 axes :

- Stratégie : les objectifs de l’organisation

- Organisation : les processus, les référentiels, les plans de management

- Communication : au sens de la pédagogie, de l’appropriation, pour ne laisser personne à la traîne



Mes atouts

- 30 ans d’expérience dans le conseil auprès de clients variés de l’industrie et du service

- Ingénieur de formation, pour une approche pragmatique

- Créatif, j’aime modeler, qu’il s’agisse d’organisation, de processus ou d’une motte de terre (je suis sculpteur), donner une forme cohérente et harmonieuse

- Curieux et persévérant : cela me permet d’être à l’affût de solutions innovantes et originales



Mes compétences :

Documentation

Automobile

Business Process Management

Gestion de projet

Accompagnement au changement

Management

Gestion des connaissances

GED

Sculpture

Gestion de contenu

ITIL