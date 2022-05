Patrice DUHAZE

15 ans d'expérience dans les services informatiques avec des responsabilités très variées :

- gestion de projet

- management d'équipe

- responsable des ventes

- consulant lean

- Business Operations



Ces expériences démontrent ma très forte capacité d'adaptation, ma créativité et ma connaissance profonde de l'ensemble des fonctions d'une société de services en informatique (consulting, avant-vente, vente, delivery, management).



Mes compétences :

Project management

Manager

MBA

Réseau

Telecom

Stratégie IT

Information Technology

Outsourcing

Lean IT

Datacenter

Content Delivery Network (CDN)

Cloud computing