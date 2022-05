Philippe FORET

Directeur associé et fondateur de la société ECOCEA, société de services spécialisée dans les solutions e-commerces pour les entreprises.



D'abord ingénieur d'étude en 1990, puis chef de projet chez Dassault-Aviation, j'ai acquis de solides connaissances de développement de projets informatiques industriels.



J'ai rejoint la division services IGS d'IBM France en 2000 en tant que Architecte pour y développer une expertise de réalisation et déploiement de projets e-commerce durant 6 ans, puis j'ai complété ce bagage technique par une expérience technico-commerciale de vente sur les solutions e-commerce et SOA au sein de la division Logiciel SWG d'IBM France.



En mai 2008 je rejoins la société CARDIWEB pour prendre la direction et le développement du pôle e-Commerce en tant que Directeur Technique.



En septembre 2009, je fonde la société ECOCEA avec Edouard Dujardin et le soutien de CARDIWEB.



Mon expertise de 15 années e-commerce couvre les domaines suivants :

- accompagnement des directions fonctionnelles & informatiques

- assistance maitrise d'oeuvre et d'ouvrage

- définition architecture et d'intégration au Système Information client,

- Estimation de dimensionnement logiciel et matériel,

- Estimation de charge, cout, délai et risques projets,

- Audit et optimisation des performances,

- Assistance technique maintenance et évolution



Mes compétences :

AIX

Architecture

ATG

Audit

Cahier des charges

COMMERCE

Conseil

DB2

E commerce

IBM WebSphere

IBM WebSphere Commerce

Infogérance

J2EE

JAVA

Java j2ee

Linux

MySQL

Oracle

Websphere

Websphere Commerce