Patrice ERTAULT Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié en loire atlantique et départements limitrophes.



Je suis spécialisé dans le CONSEIL PATRIMONIAL, dans les domaines:

1- JURIDIQUES(lois de finance, droit civil)

2- FISCALES(Impôts sur les revenus,fiscalité de placements financiers et immobilier, défiscalisation, plus values immobilière, succession et transmission de patrimoine, droit fiscal)

3- SOCIAL(préparation à la retraite, état de dépendance, protection familial)

4- FINANCIER (Placements financiers et immobiliers, financement, banque).





Joignable au : 06.75.22.90.71



Mes compétences :

Banque

Conseil

fiscalité

Gestion patrimoine

Immobilier

impôts

LMNP

Placements financiers

Retraite