Patrice FAYE

J'ai effectué 27 ans au sein de l'Armée de l'air.

Je cherche à me repositionner dans la maintenance aéronautique civil en PACA.



Je suis spécialisé dans l'ajustage d'éléments et la réparation de structures aéronefs. J'effectue également le suivi qualitatif des cellules au moyen des méthodes de contrôle non destructif.



Ma dernière expérience professionnelle fût:

De 2005 à 2008: Chef d'atelier contrôle non destructif sur avion Mirage 2000 C et B à l'établissement technique de maintenance aéronefs de la base aérienne d'orange (vaucluse).

Je dirige ce service conformément aux directives de ma hiérarchie autour de trois axes principaux:

- La gestion du personnel

- La maintenance

- La logistique



1- Gestion du personnel:

* Management d’équipes – 6 personnes

* Contrôle et suivi qualité

* Ordonnancement des activités par l’optimisation de l’emploi

des compétences du personnel

* Respect des procédures réglementaires d’ordre médical: visites

médical – cartes professionnelles à jour

* Définition et mise en place des contrats d’objectifs

* Planification des congés

* Programmation de la formation en fonction des objectifs fixés

* Organisation et animation de formation en interne



2- Maintenance:

* Méthodes de contrôle utilisées :

Contrôle surfaciques et sous jacent : ressuage,

magnétoscopie et courants de Foucault

Contrôle volumique : Ultrasons et rayons X

Contrôle visuel et vidéo endoscopique

* Inspections de cellules d’aéronefs, d’organes accessoires

équipement et de matériels de servitudes conformément aux

normes et spécifications de référence.

* Assistance technique dans le cadre de la maintenance curative

* Elaboration ou amélioration de procès verbaux de contrôle

* Suivi et oriente les matériels non conformes vers les services

compétents

* Enregistrement des vérifications et des résultats des

contrôles

* Exploitation et mise à jour de la documentation de maintenance



3- Logistique:

* Gestion et suivi des bancs spécifiques contrôle non destructif

* Commande des matériels, des rechanges et des ingrédients

* Etablissement des lots de fonctionnement

* Prise en charge des matériels à contrôler



Mes compétences :

Commandement

Conscience professionnelle

Déterminé

Rendre compte

Rigueur

Sens des responsabilités