Patrice FERARY

MOTIVATION et DIFFERENTIATION

L’échange avec nos clients sur les gains de valeur dans les processus métier, crée toujours les conditions d’émergence de missions de conseils, en augmentant la pérennité de la relation client.

Fondé sur cette conviction, au service de nos clients, au sein d’une équipe de consultants, je propose, j'encadre, et je mets en œuvre des actions d’amélioration de flux de valeur en apportant mon expérience polyvalente, et la pratique des PME-PMI et des grands comptes.

J'accompagne ces actions sur le terrain aux contact des acteurs en agissant sur les organisations, sur les processus et leur optimisation (LEAN) sur les référentiels de données autant que sur l'utilisation de l'ERP.



CONSULTANT SUIVI COMPTES : Audit de situation, Plan d’optimisation – Cost Saving – VSM FVSM valeur ajoutée, BPM et BPR



Nos clients entendent moins des fonctionnalités logicielles, que des outils fondés sur le « à quoi, à qui ça sert ». Je rapproche leurs métiers des outils à travers un échange sur les flux de valeurs pendant une phase de cadrage, rendant plus lisibles les plans d’action pondérés. Les missions de conseils qui s’en déduisent couvrent la cartographie applicative et son architecture et débordent les ERP et leurs éditeurs aidant ainsi le système d’information à s’intégrer dans le biotope de l’entreprise en améliorant ce flux de valeur.

Je m’appuie autant sur une expérience de consultant ERP que sur une expérience unique au sein d’un projet stratégique de réduction drastique du temps de cycle en 1995, intégré dans une équipe franco-anglaise pendant 6 mois à temps plein, mêlant formations, benchmark internationaux, et plan d’action multi-domaines.



CONSULTANT IMPLEMENTATION, BPR et processus, cohérence des référentiels, Best Practices, Core Model



Au sein de projets, ou de programmes variés, autant sur l’implémentation d’un domaine, sur la création de core-model, jusqu’à des projets internationaux, je participe à l’implémentation des ERP.

Fort d’une expérience industrielle variée et fondatrice, j’ai couvert depuis 17 ans l’ensemble de la production, de la Supply Chain et la PLM dans l’Industrie discrète, allant jusqu’aux processus du Service et de la GMAO.

L’utilisation fréquente d’outils de BPM pré-paramétrés (Processus Bonnes Pratiques intégrés à l’ERP), m’ont permis de rester proche des métiers et des utilisateurs de nos clients, dans une approche industrielle, structurée et rapide. Au-delà des domaines fonctionnels, j’ai participé à définir et remporter des contrats d’assistance applicative et exploitation, dans des cadres ITIL/SOX.



MANAGER SERVICE - Direction de projet



Plusieurs fois leader d’une équipe de consultants métiers et applicatifs (10 à 15 consultants), j’ai toujours été le promoteur d’une approche métier, d’une vision industrielle des interventions, des méthodes de gestion de projet et du reporting, de la collaboration de la polyvalence et de la capitalisation. Quelques pas dans la direction du management 2.0.



