Patrice FERRERO

Bonjour,



Après plus de vingt années passées au sein de sociétés informatiques et bancaires, françaises et suisses, j'ai eu envie de changement. Aujourd'hui, je me lance en tant que consultant Informatique dans en environnement MAINFRAME, COBOL, DB2, BATCH et CICS.



Si vous chercher une personne autonome, apte aux changements, qui puisse travailler en équipe, alors n'hésitez pas à me contacter.



Cordialement.



Mes compétences :

Conception fonctionnelle

DB2 et DATACOM

COBOL et IDEAL

TSO / JCL / OPC / CORTEX

CICS / BATCH