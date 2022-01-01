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Patrice FILLOUX

LIMOGES

Election législatives 2022

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En résumé

Pas de description

Entreprises

  • Centre de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelle André Lalande - Directeur adjoint

    2019 - maintenant

  • CENTRE DE REEDUCATION ET DE READAPTATION FOCNTIONNELLE ANDRE LALANDE - COORDONNATEUR GENERAL DES SOINS

    2012 - 2018

  • CENTRE DE REEDUCATION ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE ANDRE LALANDE - CADRE DE SANTE

    2011 - 2012

  • CENTRE DE REEDUCTAION ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE ANDRE LALANDE - RESPONSABLE INFIRMIER

    2009 - 2010

  • CENTRE DE REEDUCATION ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE ANDRE LALANDE - INFIRMIER COORDINATEUR

    2009 - 2009

  • CENTRE DE REEDUCATION ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE ANDRE LALANDE - INFIRMIER

    2007 - 2009

  • INFIRMIER LIBERAL - INFIRMIER

    1991 - 2007

  • HOPITAL INTERARMEES DU VAL DE GRACE PARIS - Service militaire

    1990 - 1991 Service des Urgences et Service d'Urologie

Formations

  • IAE De Limoges

    Limoges 2012 - 2013 MASTER

    Master 'Management des Entreprises de la Santé et du Social

  • IFCS LIMOGES

    Limoges 2011 - 2012 DIPLOME D'ETAT CADRE DE SANTE

  • IFSI GUERET

    Gueret 1987 - 1990 DIPLOME D'ETAT D'INFIRMIER

Réseau