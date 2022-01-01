Patrice FILLOUX

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Centre de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelle André Lalande
- Directeur adjoint
2019 - maintenant
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CENTRE DE REEDUCATION ET DE READAPTATION FOCNTIONNELLE ANDRE LALANDE
- COORDONNATEUR GENERAL DES SOINS
2012 - 2018
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CENTRE DE REEDUCATION ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE ANDRE LALANDE
- CADRE DE SANTE
2011 - 2012
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CENTRE DE REEDUCTAION ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE ANDRE LALANDE
- RESPONSABLE INFIRMIER
2009 - 2010
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CENTRE DE REEDUCATION ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE ANDRE LALANDE
- INFIRMIER COORDINATEUR
2009 - 2009
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CENTRE DE REEDUCATION ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE ANDRE LALANDE
- INFIRMIER
2007 - 2009
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INFIRMIER LIBERAL
- INFIRMIER
1991 - 2007
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HOPITAL INTERARMEES DU VAL DE GRACE PARIS
- Service militaire
1990 - 1991
Service des Urgences et Service d'Urologie