Patrice FLEURENT

Reporter à l'ACP (Agence Centrale de Presse) pour les journaux régionaux, télés et radios périphériques.

Responsable actualités du magazine grand public Télé Loisirs

Collaborateur de l'Usine Nouvelle

Journaliste à Livres Hebdo

Rédacteur en chef de Néo restauration

Fondateur et animateur du site PME SANS FRONTIERES

Conseiller de la rédaction ResthoNews

Collaborateur du journal et magazine l'Hôtellerie

Depuis 2009 spécialisé dans la presse touristique :

- Journaliste à l'Univers des Voyages

- responsable de la rédaction de Vues d'Ailleurs l'inflight de Corsair International

- Co-fondateur de la revue Travel Style & Life



Mes compétences :

Europe

Communication

Presse professionnelle

Tourisme

Presse