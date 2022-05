Patrice GAUVIN

En recherche active sur Lyon Sud Est



Après un parcours scolaire sur Montpellier dans le milieu de la comptabilité-gestion, j'ai immédiatement intégré un des plus grands cabinets d'expertises comptables et d'audit international (Ersnt & Young) présent aussi sur Montpellier.

J'ai décidé après avoir eu divers postes dans ce milieu de poursuivre dans cette voie sur la région parisienne suite à la mutation de mon épouse.

Mon autonomie et mon savoir-faire grandissant, mon choix s'est porté vers un poste à responsabilité dans de grosses entreprises. Tout d’abord chez ACER COMPUTER France puis chez le leader mondial de la vente de meubles (IKEA).

Puis, après avoir géré divers centres de profits au sein de ce magasin jusqu’à être en formation pour le poste de Directeur, j'ai senti que c’était le moment de créer mon entreprise.

Je me suis décidé à ouvrir seul une franchise Guy Hoquet L'Immobilier à Sète puis à Agde et au Cap d’Agde avec un associé.

Grâce à cette activité, j’ai pu m’impliquer dans la vie locale de mon secteur (SETE et Bassin de Thau) et pu m'épanouir pleinement dans un domaine qui me plait.

L’agence était spécialisée dans la vente de neuf par l'intermédiaire d'un partenariat avec le leader européen de la promotion immobilière à savoir Nexity mais aussi avec d'autres promoteurs. J’ai pu proposer des produits en défiscalisation, mais aussi en secondaire ou résidence principale... sur toute la France.

De même, spécialiste du Bassin de Thau et de Sète sur la vente dans l'ancien, je proposais à mes clients tout type de biens (appartements, maisons, immeubles, terrains...) ainsi que des commerces et bureaux.

Enfin, nous proposions à nos bailleurs et locataires des locations et de la gestion.



Pour parfaire mon savoir et mettre mon dynamisme au profit de mes confrères et clients, après avoir adhéré au Club Jeunes de la FNAIM, j'ai accepté un poste d'administrateur au sein de la FNAIM 34 et j’étais aussi délégué à la Région Languedoc-Roussillon.



Pour des raisons économiques, jai fermé mon agence et surtout parce qu’on m’a proposé d’intégrer une agence reprise par un nouveau confrère qui voulait se développer sur Montpellier et qui m’a proposé d’être son adjoint. Je suis donc devenu son Directeur des Ventes.

Apres, une phase de recrutements, de formations et de developpement, nous avons ouvert un autre point de vente à Juvignac et racheté récemment une autre agence dans le centre de Montpellier.

Le Chiffre d’Affaires a doublé en 1 an.

Et même aprés mon départ, l’équipe reste solide et en place et les agences incontournables sur leurs secteurs.



Je suis désormais à Lyon pour des raisons familiales.

Je recherche un poste d’encadrement dans l’immobilier en priorité car c’est un domaine que je connais parfaitement.

Toutefois, jai pu montrer, de part mes experiences, que j’étais capable de m’adapter à toutes les situations et à des environnements différents. Je suis donc ouvert à d’autres secteurs d’activités.

Je recherche donc activement un poste de Directeur de Centre de Profits.



En espérant que mon parcours vous intéressera.



A bientôt !



Patrice



Mes compétences :

Outils décisionnels

Outils d'aide à la vente

Développement des compétences

Initiative et adaptation

Autonome et responsable

Outils bureautique

Voyage

informatique

immobilier