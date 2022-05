Patrice GENTY

Directeur du Département Grands Comptes & Séminaires de Deutsche Bahn France Voyage & Tourisme SAS, je suis en charge d’une équipe exclusivement dédiée à la gestion des déplacements professionnels, couvrant l’intégralité de la chaine de mobilité.

Nous optimisons les déplacements de vos collaborateurs à travers des solutions technologiques performantes et simples d’utilisation.

Pour être d’autant plus complet, nous mettons à votre service notre cellule Séminaires pour la conception et l’organisation de vos séminaires et manifestations.



Le plus DBFrance ? La German Touch !

Pour en savoir plus ...contactez-moi !





Mes compétences :

Ferroviaire

Agence de voyages

Organisation de déplacements

Travel Management

Appel d'offres transport

Voyage d'affaire

Team building

Manager

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

MOT Testing