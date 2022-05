Patrice GEORGES

Après une expérience commerciale comme salarié dans 3 sociétés dans les métiers de l'eau, de l'environnement, des véhicules électriques, je crée une agence commerciale pour représenter des produits et services en BtoB dans ces secteurs.

Ma clientèle est composée de transporteurs (publics, privés, marchandises et personnes), de loueurs et concessionnaires de véhicules, de collectivités, d'industriels, de la Défense(armée)...

Développeur par nature, je cherche de nouvelles cartes présentant des innovations.