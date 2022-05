Patrice GHERARDI

Professionnel de l'action médico-sociale depuis 38 ans. Début de carrière en qualité d"éducateur technique, aujourd'hui directeur général. Carriére volontariste au service des plus démunis, notamment les personnes en siyuation de handicap intellectuel et ayant fait toujours le choix de prendre des responsabilités, et d'apporter sa contribution pour que ces personnes mèment une vie digne et réussie.



Mes compétences :

formateur pendant 5 ans

evaluation interne et externe

consultant organisation/coach management

développeur de la Valorisation des Rôles Sociaux