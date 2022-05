Patrice GILLES

Fin du cursus universitaire en 1997 avec une maîtrise d'économie industrielle et un DESS en aide à la décision et gestion des nouvelles technologies, j'entre chez Auchan pour gérer un centre de profits. J'y suis resté 7 ans en commençant par le bazar avec 3 rentrées des classes puis 4 ans en équipement de la maison avec les rayons micro informatique, téléphonie et photo.

Toujours attiré par de nouveaux challenges, j'accepte en 2004 la direction d'un magasin Darty qui avait pour projet de déménager, s'agrandir (2000m²)et implanter un nouveau concept commercial. Si Auchan m'a appris le commerce, c'est chez Darty que je suis devenu un homme de resultats. J'aime entrainer mes equipes par l'exemplarite et la passion du travail bien fait. Au delà de ces valeurs mes traits de caractères sont assez prononcés vers l'emthousiasme, le dynamisme, l'ouverture d'esprit, la volonté d'être moteur et la passion. En parlant de passion, le sport tient une place importante dans ma vie, impossible de rater mon match de football le vendredi soir entre amis en championnat loisir. Voila en quelques lignes une petite ouverture sur moi même.



Mes compétences :

Football