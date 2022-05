Patrice GILLES

Depuis fin 2009 : Responsable d'une Unité Autonome de Production, Electricfil Automotive.

Pilotage d'une de production de capteurs électroniques pour l'industrie automobile.

Management d'une équipe de 80 opérateurs et de 20 indirects (techniciens et cadres).

Responsable de l'atteinte des objectifs Sécurité, Délai, Qualité, Productivité, Dépenses du secteur.

Pilotage des modifications produits et process de l'UAP.



2007-2009 : Responsable Méthodes, Electricfil Automotive.

Management d'un équipe de 8 techniciens méthodes.

Missions de support aux ateliers de production : mise en oeuvre des outils du lean manufacturing.

Amélioration des gammes et des flux de production. Réduction du temps de défilement des produits.

Missions de développement des nouveaux produits et process de fabrication.



2004-2009 : Ingénieur Méthodes, Electricfil Automotive.

Déploiement du Lean Manufacturing dans les ateliers de production.



Mes compétences :

Lean

Assembly Lines

Lean Manufacturing

Value Stream Mapping

Kanban

Production Management

Pilotage de la performance

Ordonnancement

Planification

Management

Gestion des stocks et approvisionnement