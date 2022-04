Dynamique et méthodique à la fois, mon métier correspond en tout point à mon caractère.

En recherche toutefois une plus forte implication dans mon métier de base ou une prise de responsabilité plus importante dans le secteur des ressources humaines ou du contrôle de gestion.

Ayant réussi une mutualisation régionale il s'est avéré que le travail de management et de décision est en accord parfait avec mon caractère.





Mes compétences :

Adaptable

Communicante

Pugnace

Rigoureuse