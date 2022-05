Patrice GIRARD

Coach consultant, j'ai plus de 30 années d'expérience consacrées aux relations humaines, au management et à l'accompagnement des changements de personnes, d'équipes et d'organisations en tant que DRH (Pechiney, Chanel), dirigeant de plusieurs sociétés de service (immobilier, media) et consultant.



Spécialiste du coaching de dirigeants et de leurs équipes, je pratique une approche systémique stratégique orientée solutions pour traiter des problématiques, des blocages individuels ou d'organisations. Ma méthode permet de trouver une issue pragmatique dans un temps plus court que les méthodes traditionnelles.



Avec mes partenaires, j'ai développé des méthodes originales pour faciliter les changements individuels et collectifs et notamment pour développer l'engagement des équipes autour d'un projet de changement.



Certifié en accompagnement individuel et collectif,. Mes formations :

- Master of Business Coaching (International Mozaik)

- Intervention et Thérapie Systémique Stratégique Brève (Teresa Garcia, Circé, représentant Europe du Mental Research Institut de Palo Alto)

- Intervention et Thérapie Orientée Solutions et Dessin Solutionniste (Eric Bardot, Mimethys, Nantes, école de Milwaukee)



J'anime avec des partenaires des ateliers destinés à des responsables en charge d'accompagner des personnes, des équipes et des organisations : dirigeants, responsables de la fonction RH, manager (Ateliers des DRH, Petits Déjeuners Dirigeants, ...)



J'accompagne également des particuliers pour des problématiques et blocages personnels.



Mes compétences :

Management

Expertise DRH

Gestion des ruptures

Coaching d'équipe

Coaching individuel

Accompagnement au changement

Gestion de carrière

Engagement des équipes

Construire une vision

Intervention systémique

Gestion des conflits

Gestion des relations

Animation de groupe

Formation management

Développement du leadership