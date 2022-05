Patrice GONCALVES

Mon parcours professionnel est composé de cursus technique et commercial.

Après des études en électronique (niveau BTS), j'ai intégré PHOTONIS FRANCE. j'ai développé mes compétences en qualité de technicien de production (une partie technique d’assistance aux opérateurs de production, une partie concernée l'intégration de nouveaux arrivants et leur formation, la troisième concernée l'appui de l'agent de maitrise sur la gestion de la production et des opérateurs).



j'ai créé une société de communication en parallèle ou j'étais en sous traitance avec la société WANCOM (agence de communication) pour la commercialisation d'espaces publicitaires et la formation aux techniques de vente.

J'ai intégré naturellement la société WANCOM qui m'a absorbé dans son effectif en 2006. Je gérais les équipes commerciales (intégration des commerciaux, formations, accompagnement au quotidien).



En 2012, virage professionnel en direction de la technologie en intégrant EFCOM. Actuellement en poste je commercialise les solutions opérateurs et intégrateurs (téléphonie mobile, data fixe, téléphonie fixe...) pour les professionnels.



Mon aisance commerciale et ma capacité d'adaptation me permettent aujourd’hui de m'épanouir dans cet univers technologique.



Mes compétences :

Force de proposition

Adaptabilité

Formation

Télécommunications

Développement commercial