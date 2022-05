Patrice GOURBEILLON

2015 : COORDINATEUR ORGANISATION & PROCESS - GROUPE LA POSTE - Direction Services Courrier Colis Angers - Responsable Pôle Clients et Solutions



2011 : CHARGE D'ETUDES & DE PROJETS - GROUPE LA POSTE - Direction Opérationnelle Territoriale Courrier Anjou-Maine - ANGERS



2005-2010 : RESPONSABLE INGENIERIE ORGANISATION GROUPE LA POSTE – Centre de Traitement du Courrier avec pour missions :



• Définir les méthodes de production (Concevoir et garantir la mise en œuvre du process industriel, définir les plans de secours, coordonner les actions de maîtrise des coûts de maintenance, assurer le fonctionnement du système d’information, piloter les outils de pilotage de la production et de leur maintenance)

•Assurer le développement industriel et organisationnel (Etudier la faisabilité des projets d’implantation ou de réorganisation, réaliser toute étude pour améliorer l’organisation, la productivité, les conditions de travail, l’ergonomie et l’exploitation de l’outil de production)

• Qualité (garantir la définition des procédures d’organisation de la production, et celle de la signalétique, contribuer aux démarches de management de la qualité)

• Piloter les coûts de transport (optimiser les schémas transport)

• Management (Pilotage et développement des compétences des collaborateurs)



2001-2004 : RESPONSABLE D’UN SITE DE PRODUCTION (25 personnes) SA PLASTITEMPLE – Fabrication d’articles de puériculture avec pour missions :



• Assurer l’organisation et le développement des fabrications des produits

• Superviser les lignes de production, les services techniques fonctionnels, et le service des expéditions

• Assurer les délais de livraisons et organiser la logistique interne et externe

• Analyser et contrôler les temps et les méthodes

• Mettre en place des normes de qualité et de traçabilité des produits et toutes mesures en découlant – Elaboration avec le responsable qualité des procédures pour obtention de la certification ISO 9000-2002

• Rechercher toutes mesures, études, investissements à réaliser pour améliorer la productivité – Organisation du transfert de l’unité de production

• Animer et motiver les équipes de production – Définir de la politique sociale avec la Direction (embauche, relations avec l’ANPE et les agences intérimaires)

• Contrôler les stocks de matières premières et produits finis





1982-2000 : RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET INFORMATIQUE- ANGERS - S.A. GESCO - Société d’Expertise comptable et de Commissariat aux Comptes avec pour missions :



• D’effectuer tous les travaux de secrétarariat d’ordre social, juridique, d’expertise comptable et judiciaire

• Tenir la comptabilité de clients

• Analyser les temps collaborateurs avec facturation

• Former les collaborateurs des différents sites aux outils informatiques

• Négocier et commander les achats de fournitures de bureau des différents sites