Bonjour, je suis Patrice GRANGIER.



A 46 ans, j'ai 22 ans d'expérience dans le transport express.



J'y ai acquis des compétences en Management des hommes



* encadrement d'équipes de 30 à 55 salariés

* recrutement, formation, évaluations

* gestion des ressources, planification de l'organisation des équipes



mais aussi Management des Organisations et de la Qualité de Service



* analyse et gestion de la qualité du service

* rédaction et suivi des procédures

* organisation de l'activité des prestataires

* élaboration et mise en oeuvre du réseau qualité et de la certification ISO 9001 et 14001 ...



Fort de ces expériences, j'envisage d'intégrer une société dynamique pour laquelle mon expertise de la qualité sera une véritable valeur ajoutée.



Mes compétences :

Audit

Environnement

Formation

Gestion économique

Iso 14001

ISO 9001

Management

Organisation

Qualité

Reporting