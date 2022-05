Patrice GRANGIER

Je dispose de fortes compétences en matière de Gestion, de Comptabilité / Paie, d Informatique et de Finance.



J' ai exercé, au sein de la société SACEP, la fonction de Chef Comptable, après avoir travaillé, de 05/2010 à 03/2014, pour une société financière spécialisée dans le financement/cautionnement des PME (SOMUDIMEC), en tant que Responsable Comptable Bancaire Adjoint.

Ces deux expériences ont été précédées de plusieurs passages dans des SSII (en tant que Consultant) et la Distribution avec, notamment, plus de sept années passées au Siège Informatique des Mousquetaires (la STIME), en Région Parisienne.



Grâce à ce vécu professionnel et à ma formation initiale, j ai aujourd'hui une double compétence: la Gestion (Paie, Comptabilité, Finance, Contrôle de Gestion...) et l Informatique.



Âgé de 44 ans, je suis marié, père de 2 enfants et réside en périphérie de Grenoble.



Mes compétences :

Fiscalité

Gestion du risque

Finance

Comptabilité

Gestion

Paie