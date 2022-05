Après 10 ans d'exercice (2 entreprises) dans le milieu du transport et de la logistique au seins d'univers différents (exploitation, services supports, commerce et encadrement), j'ai intégré depuis 2010 le monde de l'environnement, plus particulièrement celui du déchet et de la valorisation.





Mes compétences :

Environnement

Recyclage

Logistique

Transport

Déchets