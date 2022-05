Patrice GUERIN

18 ans d'expérience dans le management d'équipes en réseau multi-sites dans la distribution spécialisée, en alimentaire et non alimentaire, j'ai occupé différents postes comme Responsable Régional, Auditeur Interne ou encore Chef de Secteur.



Passionné par ce domaine, j'ai une bonne expérience d'encadrement des équipes, du recrutement, de la formation... et surtout du développement du chiffre d'affaires de mon réseau de magasins.



Toujours à l'écoute du marché, je serais ravi d'échanger avec tous les professionnels de la distribution spécialisée.



A bientôt sur Viadeo !



Mes compétences :

Animation

Commercial

Distribution

Distribution spécialisée

Encadrer

FORMER

magasin

Manager

Multisites

Recruter