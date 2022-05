Patrice GUERITOT

Mon nouveau site principal :Array



Ils m'ont fait confiance : GALENIC, LA ROCHE POSAY, DANIEL JOUVANCE, COLLIN, DR RENAUD, Divers THALASSO, RENÉ FURTERER, Groupe HACHETTE FILIPACCHI, groupe MARIE CLAIRE, groupe BAYARD PRESSE, EMAP PRESSE, LA REDOUTE, CARREFOUR, INTERMARCHÉ, VETIMARCHÉ, DECATHLON, TOYS R US, DISNEY LAND PARIS, CENTER PARCS, JACCADI, SONIA RYKIEL, LANVIN, GIVENCHY, CAP SILHOUETTE, ………



.Né en 1962 …., Deux enfants.

Après une enfance passée en Côte d’Ivoire, je suis arrivé en France, à l’âge de 16 ans.

Mes premières années ont été bercées par la découverte de la forêt tropicale, des animaux et des populations Africaines( mélange de races, de religions ). Elles m’ont donné une grande tolérance et l’envie de découvrir le monde.



En 1980, j’ai intégré l’université d’Orsay, où j’ai obtenu un DEUG en biologie animale, option photo scientifique. J’ai ensuite effectué un virage à 180° pour une formation professionnelle en photo publicitaire aux Gobelins. En 1983, j’ai réalisé une année de photo-reportage pour le SIRPA. (Service de presse du ministère des armées)



J’ai acquis plus de vingt ans d’expérience dans les mondes de la presse féminine et enfants, de la pub et du catalogue.

En 2005, je me suis orienté de façon de plus en plus sélective vers le monde de la beauté et des cosmétiques, dans les domaines du bien–être, de la vitalité, de l’équilibre, de l’énergie….

Parallèlement, au détour d’un travail de recherche personnelle, j’ai travaillé en collaboration avec un ami sur un thème original : « La femme et le Vin »







Mes compétences :

Publicité

Beauté

Dossier de presse

Packaging

Art

PLV

Photographie