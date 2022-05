Patrice HELLEGOUARCH

Dans le domaine des assurances collectives et de l’audit des risques opérationnels depuis plusieurs années, J’ai développé des compétences :

- en gestion de produits d’assurances collectives avec une spécialisation dans la détection des fraudes et surfacturations de prestations.

- en audit et organisation, avec des missions d’audit de gestion des risques opérationnels internes et externalisés (Délégation de gestion)

- en management avec l’animation d’une équipe de 3 personnes

Comme, responsable de contrôle au sein de GAN EUROCOURTAGE, J’étais en charge du suivi et du contrôle des délégations de gestion.

Puis maintenant en tant que responsable Normes, Méthodes & Contrôle Interne au sein d'un cabinet de courtage pour prendre en charge la conformité.





Mes compétences :

Techniques d'audit

Management

Mécanisme fonctionnement délégation de gestion

Gestion santé & prévoyance

Gestion des risques opérationnels

Microsoft Office

SAS / ACL analyse et traitement de données