Frederic JOUSSE

Porter une vision stratégique de développement et la décliner concrètement et opérationnellement pour les équipes

guider et entraîner une équipe et les engager dans les projets

veiller à la motivation, la cohésion et la dynamique du groupe de collaborateurs que je gère

apporter des idées nouvelles, les partager, les faire émerger

massureur que ce que lon réalise à une vraie valeur pour le client, en le mettant toujours au centre de nos actions

amener les personnes à sexprimer, être à lécoute

favoriser la prise dinitiative et les retours dexpérience, donner du feedback

respecter mes engagements

bousculer lordre établi, repenser les manières dont on fait les choses

favoriser de lautonomie et de la liberté à mon équipe



expert du métier du marketing et du digital et de la protection sociale depuis 15 ans

management d'une équipe de 40 personnes



esprit concret et pragmatique

rigoureux et exigeant

créatif

grande capacité dadaptation

réactif

prise de décision et mis en oeuvre

exemplaire

leadership

curieux et ouvert