Patrice BOUSSEL

Actuellement : En retraite (active) depuis Avril 2018 …



Dernièrement : Créateur de solutions d'assurances AP en Entreprises et déploiement auprès des réseaux Pros et Entreprises des Caisses Régionales de Groupama SA



Historique : De formation comptable, et après 8 ans d'exercice au sein d'un service comptable (comptabilité générale, analytique, paies) j'ai découvert l'assurance de la personne...



J'ai participé au sein d'une Mutuelle Interprofessionnelle pendant 18 ans au Développement de la protection sociale complémentaire auprès des entreprises et des particuliers (dernier emploi : Responsable Régional avec 3 Agences et 8 Collaborateurs)



J'ai ensuite rejoins Groupama, d'abord au sein d'une Caisse Régionale pendant 7 ans en tant que Responsable activité Assurances Collectives, puis au sein de Groupama SA, où mes principales missions sont, dans un objectif de développement rentable :

- Référent métier auprès des Responsables de réseaux concernés par le développement des Assurances Collectives de 5 Caisses Régionales (animation, formation, plan d'actions, assistance technico-commerciale...),

- Contribution à l'élaboration et au déploiement des offres, OAV, bagages de montée en compétence avec dispense de la formation, outils de pilotage de l'activité...



Mes compétences :

Assurances

Assurances collectives

Assurance

Conseil

Développement commercial

Marketing

Vente