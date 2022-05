Patrice HUBERT

Bonjour, Madame, Monsieur

J'ai travaillé chez Novares, équipementier automobile international multisites en tant que responsable du contrôle de gestion central et industriel de la division produits métallurgiques, responsable de 4 sites en France et de 2 sites européens avec pour mission le suivi du chiffre daffaires avec les directions commerciales et lanalyse des coûts de production. J'ai, ainsi, mis en place des indicateurs de performance industrielle et achats avec des tableaux de bord de productivité. Jai travaillé, aussi, directement avec les chefs de projet pour suivre la rentabilité des projets en particulier la boite de vitesse automatique avec le suivi de la trésorerie et des marges brutes avec les différents risques. Ma mission saccompagnait, en outre, du reporting à J+5 avec lanalyse des écarts au niveau du compte de résultat, des reprévisions et de létablissement du budget annuel. Puis, jai évolué vers une fonction de responsable du contrôle de gestion achats responsable de l'organisation et de la productivité des achats de matières premières et de sous-traitance au sein d'une direction des achats centralisés. J'ai obtenu des gains de productivité de 10 % par an sur 3 ans.

Après, j'ai effectué des missions dans des filiales grands groupes industriels internationaux en tant que responsable du contrôle de gestion ou contrôleur financier confirmé chez Peugeot, Renault, Orano, la SNCF ou Nexter Systems Jai participé à limplémentation des modules finances FI et CO de SAP chez Airbus et Saint-Gobain Puis, Jai travaillé avec les équipes techniques pour suivre la rentabilité des projets industriels, établir le reporting financier avec le suivi des marges à lavancement par rapport aux marges à terminaison.

Jai développé, ainsi, mes compétences et des qualités d'adaptabilité qui permettront de mintégrer rapidement dans le poste.

Je suis persévérant, ouvert et rigoureux. Jai un bon contact avec les différents services transverses pour satisfaire aux objecti