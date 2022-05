Patrice ICART

Accenture, Directeur de projets dans la branche d’activité finance



Direction de projets complexes :

- Mise en œuvre d'une solution custom basée sur une architecture composant (BGL 27 mois).

- Fusion de système d’information (Generali 12 mois).

- Conseil (BP2S 3 mois, NXBP 2 mois, Fortis Capital market 3 mois).



Encadrement de différents types d’équipes :

- Maîtrise d’œuvre et maîtrise d’ouvrage.

- Equipe mixte clients/Accenture.

- Gestion de sous-traitance (éditeur de logiciel et SSII).



Direction de différents types de projets :

- Réorganisation de la fonction informatique basée sur les référentiel ITIL et CMMI (iBP 3 mois, Atlantica 2 mois, Dexia Capital Market 7 mois, AXA 12 mois).

- Intégration de logiciel (Euroclear 4 mois, Dexia Capital Market 3 mois, CDC Ixis 10 mois).



Responsable de l’ensemble des phases projets de la vente au déploiement



Mes compétences :

direction de projets

assurance

Conseil

Management

Audit

CMMI

Banque