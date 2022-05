Patrice JAMET

Fort de mon expérience depuis plus de 20 ans auprès des acteurs majeurs et secondaires du bâtiment de la région Bretagne et Pays de Loire, je mets à profit mes connaissances ainsi que mon réseau.

Ces années à promouvoir et commercialiser des réponses pour l'acteur majeur du sol souple, le leader de la peinture intérieur , extérieur et ITE, puis pour l'assèchement des ambiances et particulièrement pour le béton dans le bâtiment, seront une force pour développer de nouveaux marchés auprès d'une entreprise soucieuse de sa croissance.

De ces 20 dernières années, j'ai développé un partenariat professionnel fort auprès des acteurs du bâtiment de l'ouest.

Mon expérience, ma connaissance du tissu économique et de ses acteurs, ma pugnacité, le travail en équipe et ma gestion d'un portefeuille client ou prospect me permettent d'être le candidat idéal pour des missions de tous niveaux.

Je suis un homme de challenge, bénéficiant d'une qualité communicative reconnue.

L'anglais et l'espagnol me permettent de répondre à des responsabilités et négociations commerciales avec des entreprises internationales.



Mes compétences :

Communication

Vente

Bâtiment

Négociation

Grand compte

Développement commercial

Marketing

Informatique

Management