Patrice JASZCZYNSKI

Formations/expériences :



1)Maitrise des Modules SAP : FI,CO,MM,SD,BW

Utilisation de Query SAP & Tables

Key User sur Mise en place SAP FI/CO en 2003 pour Unilever France.

Amélioration du process repacking (detection et resolution des pb liés au module CO & SD) pour Unilever France & Unilever Hollande.



2) Connaissances élevées sur Excel (TCD, Fonctions Matricielles & VBA)



3) Connaissances de base sur Access



4) Anglais de base



Mes compétences :

SAP

SAP FI

SAP FI CO

Microsoft Excel

Visual Basic for Applications

Microsoft Access