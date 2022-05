Je m'occupe de différentes formations d'animations Jazz - Bossa-nova. Nous nous adaptons à toutes situations pour tous vos évènements :

Concerts, vins d'honneur, Séminaires, Cocktails dînatoires, Animations expos, Lancement de produit, etc…



Nous proposons du jazz instrumental ou chanté en « Trio / Quarte / Quintet ou Sextet.

Musique instrumentale ou avec Chanteur ou Chanteuse.





Un répertoire très diversifié comprenant tous les grands standards :

- Les feuilles mortes, Corcovado, The girl from Ipanema, All of me, Misty, Caravan, Watermelon man, Crystal Silence….

C'est-à-dire les standards des grands compositeurs tels que :

- D.Gillespie; Stan Getz; C.Nougaro ; A.C. Jobim, Bill Evans; Chick Corea ; Duke Ellington; Sonny Rollins...

Nous jouons également des morceaux originaux. (Compositions du pianiste : E. Lozano)



Présentation de « Wiosna » Trio Jazz

Eric Lozano: Piano

Patrice Kolodziej: Basse

Laurent Julia: Batterie



En formule Quarte/Quintet/Sextet

Trompette : Eric Duroc

Saxophones : Guillaume Gourmaud

Chant : Laurie Batista



Liens:



www.jazz-trio.wix.com/wiosna



www.info-groupe.com/wiosna/



Musicien polyvalent dans les styles, Patrice K. s’est toujours intéressé à toutes les formes d’expressions musicales.

Après avoir joué de la basse électrique dans différentes formations : Variétés, Jazz, Bossa-Nova, Fusion, R&B, Musique Celtique, il revient à ses premières amours - la contrebasse classique - et participe à des concerts et festivals du genre. Il se consacre également à l’enseignement de la Guitare basse et de la Contrebasse.

Co-fondateur de IN’JAZZ Quartet et co-compositeur arrangeur au sein du groupe, (2 albums :Tocopilla et Couleur pluie) Patrice K, se produit depuis plusieurs années sur les scènes jazz.

Aujourd'hui, toujours dans l’enseignement, il s’investi particulièrement au sein du Trio « WIOSNA » et du Quartet « Vocal In’Jazz ».





Mes compétences :

Musicien