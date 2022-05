Patrice Kauffmann PATRICE

Dans le cadre du plan général des programmes industriels et de développement de l'unité de production, assurer, dans le cadre de son équipe, la réalisation des objectifs de production et de R&D en terme de volume, de qualité, coût et temps de cycle conformément à la Policy Deployment Top Page.

Développer le Programmemaintenance visant à maintenir l’outil de travail au meilleur niveau, à garantir le niveau de qualité des plaques produites et développer l’autonomie de son équipe.

Responsabilité hierachiques de 190 operateurs et techniciens 5 ingenieurs/cadres

forte relations avec la RH afin de détecter les problèmes quotidiens par une écoute pro-active et quotidienne des opérateurs et prendre en temps réel les actions pour limiter les difficultés sociales.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Leadership

connaissance technique

Flexibilité

Management

Optimisation des process

Communication

Microsoft Office