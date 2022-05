Patrice KERMORVANT

IUT de Vannes :



4 départements :



avec ses DUT :



Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA)

Informatique (INFO)

STatistique et Informatique Décisionnelle (STID)

Techniques de Commercialisation (TC)



et 7 Licences Profesionnelles :



Statistique Décisionnelle en Marketing

Conception des Solutions Décisionnelles

Management des Organisations

Statistique et Informatique pour la Santé

Systèmes d'Information - Intégration et Maintenance

Commerce en Ligne

Commerce et Distribution



Formations en Apprentissage :



DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion)

DSCG

Licence Professionnelle Commerce et Distribution

Licence Professionnelle Systèmes d'Information - Intégration et Maintenance

Conception des Solutions Décisionnelles



soit 1200 étudiants



Des compétences diversifiées, mais avec un axe fort dans le domaine du traitement de l'information (Décisionnel, CRM analytique, ERP,...)



L'IUT de Vannes, c'est aussi :



. 85 enseignants, enseignants-chercheurs

. 30 personnels administratifs/techniques

. 1.8 millions € de budget (hors masse salariale Etat)



+ de 80% de réussite sur les cohortes :sur 100 étudiants qui entrent en début du cursus, plus de 80 décrochent le diplôme (attention aux taux de réussite en dernière année, qui oublient les échecs des années précédentes)



1000 projets tutorés - 700 stages / an



Des évènements qui rythment l'année : printemps de l'entreprise, semaine anglaise (cours, interventions, conférences en anglais pendant une semaine dans tous les départements),...





