Véronique BELLAY

Chargée d'études et analyses statistiques, mes expériences professionnelles concernent principalement le domaine du marketing et le suivi des réseaux commerciaux de sociétés d'Assurance.



J'ai réalisé le ciblage d'opérations de marketing direct (segmentation, scoring) puis analysé l'efficacité commerciale et la rentabilité de ces campagnes.

J'ai mené des études statistiques sur les produits, les clients, les comportements d'achat. J'apprécie l'analyse de données multidimensionnelle.

Au niveau du reporting, j'ai élaboré de nouveaux indicateurs, créé et mis à jour des tableaux de bord, commenté les résultats d'activité.



Pour mener mes travaux, je m'adapte facilement aux outils informatiques présents dans les entreprises : outils de traitements statistiques ou décisionnels.



Ma curiosité et mon esprit d'analyse me permettent d'explorer les bases de données, comprendre et analyser les données chiffrées, restituer les informations afin d'apporter aux responsables les synthèses et préconisations indispensables à leurs décisions. J'ai le sens du concret et de l'utile.



Discrète et pondérée, on m'apprécie pour mon calme et ma capacité d'écoute.



Mes compétences :

Action commerciale

Analyse de données

Ciblage

Datamining

Diététique

Internet

Marketing

Neolane

Pilotage

Prévision

Scoring

Segmentation

Statistique

Data mining