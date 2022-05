Patrice KESSLER

Après 10 années d'expérience dans le support informatique et réseaux je me suis formé sur le développement web (HTML, CSS et PHP). Après une expérience d'auto entrepreneur dans la création de site internet, j'ai trouvé un poste qui m'a permis de continuer d'évoluer dans ce domaine. Je maîtrise aujourd'hui le HTML et le CSS, le développement sous Wordpress, bootstrap. J'ai de bonnes notions de PHP et Javascript. Très motivé pour continuer dans le monde du web, je continu de me former pour parfaire mes connaissances.



Mes compétences :

HTML 5

Adobe Illustrator

PHP

CSS 3

Adobe Photoshop

Bootstrap

Wordpress