Lionel BARETS

Je suis intégrateur (je prends ce qui existe, le combine et crée des modèles et des situations plus enrichissantes, fonctionnelles et accessibles).

Je suis expert en diagnostique pour identifier les problématiques organisationnelles, relationnelles, humaines et apporter les ajustements nécessaires vers une évolution globale.



Je gère les équipes en les fédérant et en maximisant les potentiels.

J’adapte mon style. Je gère des projets critiques.



Je suis passionné, enthousiaste et j’amène une légèreté saine dans les situations les plus ardues.



Mes compétences :

PNL

Spirale dynamique

Sociocratie

Structure de organisations

Leadership & Management

GESTION DU CHANGEMENT – MANAGEMENT DES ORGANI