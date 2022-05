Patrice GAISSLER

Spécialisé dans le monde des télécoms.



J'ai réalisé aussi bien des fonctions de chef/directeur de projets (technique ou non), de responsable de la transformation que des activités de conseils (télécoms ou non) au cours de plus de 20 années d'expériences.



J'ai managé des équipes de taille variable (de quelques personnes à près de 100) mais toujours à majorité de cadres supérieurs.



Une autre particularité de mon parcours a été de traiter à de nombreuses reprises la créativité et l'innovation de services en relation avec la R&D (des produits aujourd'hui célèbres : MaLigne TV, le SMS, la visiophonie, ...).



Mes compétences :

Conduite de projet

Conduite du changement

Créativité

Innovation

Management

sens du client

Vision

Vision stratégique