Olivier LIEVEAUX

Tout d'abord spécialisé dans le domaine du Géomarketing et des SIG, je rejoins EXPERIAN en 2003, pour prendre en charge le développements et l'intégration des solutions MicroMarketing et GéoMarketing sur le secteur Europe de l'Ouest et Sud.



J'évolue fin 2006 vers le domaine du BPO ou je prends en charge plusieurs activités externalisées pour le compte de deux grandes administrations Françaises (3 centres de production, 130 collaborateurs) au sein de l'entité DOCAPOST BPO (ex-EXPERIAN France).



En avril 2013, je rejoins HP en qualité d'Account Delivery Manager puis évolue vers un poste d'Application & Business Service Executive fin octobre 2014 puis celui d'Account Delivery Lead en 2016 avec une gestion de plusieurs grands comptes internationaux et plus de 800 ressources.



Mes compétences :

BPO

Géomarketing

Externalisation

Gestion

Marketing

Business

Management

Pilotage d'activité