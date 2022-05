Patrice KUKLA

Une réelle expertise professionnelle dans les métiers de la Comptabilité et de la Finance et de leurs multiples facettes (Contrôle de gestion, Finance, paie, administration, droit des Sociétés, Fiscalité…)

Des rôles et des positions : de Comptable confirmé à Chef Comptable puis Responsable administratif.

Des expériences significatives: 6 années de Cabinet d'expertise Comptable, 13 années de BTP, 18 années de Chimie…

Diverses responsabilités : membre d'équipe de Direction, Mandataire social (Directeur Général), Secrétaire général représentant (Interlocuteur pour la France)

Une expérience à l'international: 18 années au sein d'un groupe étranger, langage d'échange: l'Anglais, nombreux voyages en Europe…

Ce qui m’anime et me motive depuis de longues années … Offrir, associer, partager et bâtir pour réussir ensemble.





Mes compétences :

Fiable

SAP R/3

SAP-BW- IAS

SAP ERP

SAP CO ABC

SAP

International Financial Reporting

Delville Management

CA-Datacom