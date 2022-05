Patrice L'HÔTE

Chef d'entreprise depuis plus de 25 ans, je dirige un cabinet européen d'aide au développement.

Notre cabinet est spécialisé dans la recherche de financements publics et privés ( locaux, nationaux, européens voir internationaux), le suivi et le montage des dossiers.

Depuis plus de 25 ans, j'ai créé un réseau 3E SERVICES en France et à l'international qui ne demande qu'à s'enrichir.

Vous êtes intéressé par notre activité en tant que concessionnaire ou apporteur d'affaire? N'hésitez pas à nous contacter !



Mes compétences :

Recherche de financement

Recherche de fonds

Formation

Crédit Impôt Recherche

Fonds européens

Montage de dossiers