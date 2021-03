Patrice LAFOND

Expériences en management international et développement dopérations multinationales.



COMPÉTENCES :

25 ans passés dans des fonctions Marketing, Commerciale et Management en Asie Pacifique, Europe, Afrique et Moyen-Orient.

Gestion de centres de profit, contrôle et développement de filiales étrangères (transferts de technologies, projets industriels, acquisitions, planification stratégique, restructurations).

Marketing B2B & B2C, développement marketing (stratégie / produits).

Prospection, sélection, animation de réseaux dagents et de distributeurs.

Conduite des négociations commerciales importantes (appels doffre) et développement des ventes, du chiffre daffaire de lentreprise à létranger. Maîtrise des procédures de vente internationale et des différents outils liés aux activités Export.

Mes compétences :

Vente complexe

Centres de profits

BUSINESS DEVELOPMENT INTERNATIONAL

Marketing et marketing international

Export

Europe

Chine

Automobile

Industrie

Refrigeration

Afrique

Asie

Affaires internationales

CLIMATISATION VENTILATION