Patrice LAMA

Mon parcours créatif s’échelonne sur une douzaine d’années comme infographiste dont deux à la direction d’équipes et de processus. Chacun des projets que j’ai entrepris fut un tremplin pour réaliser des expériences inédites et captivantes pour le print, le Web et d’autres domaines comme la captation d'images et le montage vidéo (en autodidacte pour ces deux derniers).

Je suis reconnu pour mon professionnalisme, mon leadership, mes compétences techniques, mon esprit inventif et mon souci du détail.



Mes compétences :

Captation vidéo

Photographie

Montage vidéo

Web design

Composition

Graphisme

Design graphique

Mise en page