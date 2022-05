Patrice LAMANT

Professionnel avec de solide compétences et un savoir faire technique dans la conduite en sécurité, intervient dans divers domaines: Formateur Consultant Levage spécialiste en procédure CACES et formation à la conduite en sécurité dans diverses recommandations CNAMTS.

Expérimenté et professionnel je possède plus de 20 années de pratique dans la conduite de tous types de grues a tour.

Professionnel avec de solide compétences et un savoir faire technique dans la conduite en sécurité, j'interviens dans divers domaines:

le travail en hauteur

les gestes de commandements

l'Elingage, montage et démontage échafaudage fixe roulant conduite de pont roulant, Pemp, chariots automoteurs, engins de chantier.