Patrice LAPOSTE

Diplômé du GROUPE ESC CLERMONT, J'occupe la fonction de directeur de magasin au sein du groupe CSF France (la branche supermarché du groupe CARREFOUR)



J'ai effectué au cours de différents stages, d'apprentissage où d'expériences associatives, plusieurs missions passionnantes qui m'ont permis d'acquérir une expérience significative dans les domaines du management, de la gestion financière et de la gestion de projets.



Passionné par le management, j'oriente ma carrière professionnelle vers les métiers où l'Homme est au coeur de la stratégie de l'entreprise et où le challenge et la compétition sont présents au quotidien.



Je reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires.



Mes compétences :

Gestion

Grande Distribution

Management