Patrice LARA

Expérience en industrie

- Travail en mode projet,

- Travail de terrain / d’équipe,

- Prise de décisions,

- Gestion des priorités.



Très bonne connaissance des matériaux et particulièrement les matériaux métalliques

=> Expert dans le domaine des traitements de surface et traitements thermiques



Bonnes compétences en analyses chimiques et physiques

- Pratique des analyses de surface M.E.B., X.P.S., A.F.M., mouillabilité,



- Pratique des analyses gaz.



Mes compétences :

industrialisation

matériaux

Amélioration continue

Management

Ingéniérie

Gestion de projet

Automobile

Qualité

Lean IT

Industrie

Production