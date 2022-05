Sachant faire preuve d'initiatives et doté de grandes qualités relationnelles, je gère depuis 2011 un service relation clients (call center) d’une vingtaine de personnes. Gestion de la relation clients multicanaux (Appels, mails, courriers, visites). Rigoureux et organisé, j’atteins régulièrement les objectifs ambitieux qui me sont fixés. J’aime relever de nouveaux challenges.