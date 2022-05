Patrice LAUBIGNAT

Conseil / Formateur / Speaker / Auteur spécialiste du Marketing Emotionnel



Missions de conseil et de formations pour Décathlon, Botanic, etc...



www.marketingemotionnel.com



www.lepartenariat.com



blog du partenariat : http://blogdupartenariat.typepad.fr





auteur du livre 'Tout savoir sur le marketing émotionnel' aux Editions Kawa - paru en novembre 2013

conférencier sur le thème du marketing émotionnel (relation et fidélisation client).



Follow sur twitter : @plaubignat



et sur facebook : http://www.facebook.com/LePartenariat



Dirigeant d'une agence de marketing opérationnel de 1992 à 2006



Intervenant enseignant en Inbound marketing, stratégie de fidélisation et relation client à l'ESSCA, aux MSC MBA Inseec et à Sup Career



