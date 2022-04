Forte d'une expérience tant technique que commerciale, je me suis spécialisée dans la gestion de projets et le marketing de l'innovation.

Passionnée par les "produits" et les comportements des consommateurs, Je suis actuellement à la recherche de nouvelles opportunités me permettant d'évoluer dans la continuité de mon parcours professionnel.



Mes compétences :

Vente

Agroalimentaire

Marketing