Patrice LE BLEVENEC

Mes societes travaillent dans divers domaines :



www.omni-metal.bzh

- TIB et MARION METALLERIE disposent d un bureau d etudes, atelier de fabrication, ligne de thermolaquage et equipes de pose pour la realisation par mecano soudure de projets metalliques (acier, inox) pour les domaines de l industrie, batiment et ascensoristes. 55 personnes reparties sur 2 sites en Bretagne.

- TIBM etudie et propose des solutions d agencement logistique pour le stockage et les flux: plate forme, convoyeur, racks.... Etude, fourniture et pose sur site.



www.2pl.bzh

- 2PL est une menuiserie industrielle vendant, fabriquant et posant des fenêtres, portes, portails, verandas en aluminium et PVC. 170 personnes reparties sur 5 sites en Bretagne



Mes compétences :

industrie

automobile

service

Metallurgie

Batiment